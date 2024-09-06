Остин: не существует оружия, способного решить все проблемы Украины на поле боя

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Киеву не стоит полагаться на то, что конкретный вид оружия Запада сыграет решающую роль в конфликте. Он прокомментировал вопрос об отмене ограничений на удары вглубь России.
"Нет конкретного средства поражения, способного сыграть решающую роль в данной кампании. У нас было обсуждение танков. У нас было обсуждение иных средств поражения Запада. И каждый раз мы указывали, что дело не в конкретной вещи, а в комбинации средств, как вы их интегрируете для достижения целей", — отметил Остин на пресс-конференции на базе Рамштайн в Германии.
"Я не считаю, что отдельно взятое средство сыграет решающую роль. Я не отказываюсь от своего комментария", — подчеркнул глава Пентагона.
Остин также добавил, что Киев уже обладает собственными значительными ударными средствами, способными поражать цели на большом расстоянии далеко за пределами зоны поражения ATACMS или британских Storm Shadow.
Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Secretary of Defense (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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