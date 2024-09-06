Отставка Сырского? Луценко рассказал о последствиях провала ВСУ в Курской области

Бывший глава МВД Украины Юрий Луценко заявил, что Киев обирается отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского из-за краха ВСУ в Курской области.
"Отвечать будет всё равно Сырский, его за это снимут", — отметил Луценко.
По его словам, в августе Владимир Зеленский стоял перед выбором: пойти на переговоры с Кремлём или начать авантюру на территории России.
"Наш шоумен перед Днём независимости, конечно, выбрал второе. О том, что будет дальше, наш "гарант" никогда не заботился", — предположил он.
Луценко считает, что из-за направленных в Курскую область лучших из оставшихся подразделений ВСУ Зеленскому теперь нужно найти "крайнего". Минобороны России сообщило, что в результате боестолкновений в Курской области ВС РФ уничтожили более 10 400 украинских военных, 81 танк, 41 БПМ, 74 БТР, 599 ББМ, 339 автомобилей, 76 артиллерийских орудий, 24 РСЗО, включая семь М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США.
Фото: commons.wikimedia.org/Ilya (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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