Новая замена для ЗРК С-300 и ракет Р-27: США работают над новым оружием для Украины

США с партнёрами из ЕС работают над созданием замены для ЗРК С-300 и управляемых ракет класса "воздух-воздух" Р-27 на вооружении Украины. Об этом шеф Пентагона Ллойд Остин на встрече контактной группы на Рамштайне в Германии.
"Тем временем Штаты при содействии ряда компаний Европы совместно с Украиной разрабатывают и создают замену комплексу ЗРК С-300, а также ракете "воздух-воздух" Р-27", — отметил Остин.
Ранее западная пресса сообщала, что Киеву не удалось полностью заменить зенитно-ракетные системы СССР С-300 западными ЗРК. Ракеты Р-27, которые продолжают использовать ВС Украины, также являются советским наследием, их производит украинская компания "Артём".
Тем временем зоне СВО был ликвидирован полковник ПВО ВСУ Виктор Полывяный. В некрологе его называют "специалистом по зенитке высочайшего уровня". С февраля 2022-го март 2024-го он занимал должность командира 160 бригады ЗРК. Соединение дислоцируется в Одессе, на его вооружении стоит ЗРК С-300.
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