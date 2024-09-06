Почему США не передают Украине более дальнобойное оружие? Ответ Ллойда Остина

Штаты считают, что Украина уже обладает средствами для поражения целей на большом расстоянии, и поэтому не планируют передавать ВСУ более дальнобойное оружие. Об этом в пятницу заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в ФРГ.

"У Киева есть собственное оружие, более дальнобойное, чем ATACMS", — сказал Остин, ответив на вопрос о том, почему Америка не передаёт Киеву новые дальнобойные системы.

Министр обороны США также добавил: "Не думаю, что передача ВСУ одного типа вооружения радикально изменит ситуацию".

По его словам, задача Вашингтона заключается в предоставлении киевскому режиму оружия, которое способно защищать украинскую территорию, а не выполнять другие задачи. Остин подчеркнул, что в обозримом будущем Штаты будут сосредоточены на помощи Киеву в защите его территории, но не на передаче нового типа вооружений.

Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Secretary of Defense (Commons Attribution 2.0 Generic license)