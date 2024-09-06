Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 89,8225
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 99,7156
Пентагон: Вопрос передачи ВСУ дальнобойного оружия неактуален
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Почему США не передают Украине более дальнобойное оружие? Ответ Ллойда Остина

Пентагон: Вопрос передачи ВСУ дальнобойного оружия неактуален

Штаты считают, что Украина уже обладает средствами для поражения целей на большом расстоянии, и поэтому не планируют передавать ВСУ более дальнобойное оружие. Об этом в пятницу заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в ФРГ.

"У Киева есть собственное оружие, более дальнобойное, чем ATACMS", — сказал Остин, ответив на вопрос о том, почему Америка не передаёт Киеву новые дальнобойные системы.

Министр обороны США также добавил: "Не думаю, что передача ВСУ одного типа вооружения радикально изменит ситуацию".

По его словам, задача Вашингтона заключается в предоставлении киевскому режиму оружия, которое способно защищать украинскую территорию, а не выполнять другие задачи. Остин подчеркнул, что в обозримом будущем Штаты будут сосредоточены на помощи Киеву в защите его территории, но не на передаче нового типа вооружений.

Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Secretary of Defense (Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Глава Генштаба Халеви: армия ЦАХАЛ готовится наступать на Ливан

Глава Генштаба Халеви: армия ЦАХАЛ готовится наступать на Ливан

Начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви сообщил, что ЦАХАЛ активно готовится к наступлению на северном фронте с превентивными ударами по боевикам и инфраструктуре ливанского движения "Хезболлах".

Читать полностью
В Молдавии заявили, что евроинтеграция угрожает суверенитету страны

В Молдавии заявили, что евроинтеграция угрожает суверенитету страны

Вступление Молдавии в Евросоюз может угрожать её независимости и привести к подчинению внешним интересам, заявила в пятницу лидер партии "Возрождение" Наталья Параска в своём телеграм-канале

Читать полностью

Общество

Дмитрий Песков заявил о росте престижности науки среди молодых специалистов

Дмитрий Песков заявил о росте престижности науки среди молодых специалистов

Научная сфера в России набирает всё большую популярность и становится ученым в нашей стране становится не только престижно, но и финансово выгодно, заявил Дмитрий Песков в ходе заседания оргкомитета премии "За верность науке"

Читать полностью
В Петербурге стартовали съемки третьего сезона

В Петербурге стартовали съемки третьего сезона "Метода" с той же съемочной комадной

В Санкт-Петербурге стартовали съёмки третьего сезона психологического триллера "Метод". Как сообщает пресс-служба "Кинопоиска", в проекте участвует та же творческая команда, которая работала над первым сезоном. Режиссёр — Юрий Быков, шоураннер — Максим Полинский.

Читать полностью

Новости