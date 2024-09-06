Экономические беды на Украине привели к неспособности государства выполнять свои функции, сообщил депутат Рады Александр Колтунович на заседании парламента.

"Бюджетные неурядицы, которые мы имеем, выливаются в дефицит оборонного бюджета и в неспособность выполнять базовые функции", — отметил Колтунович.

По его словам, киевская власть уже не в состоянии обеспечивать даже защищённые статьи бюджета Украины.

"Мы в перспективе получим сумасшедшие проблемы", — предупредил депутат.

В пятницу депутат Роксолана Пидласа заявила в эфире телемарафона, что у Киева нет средств даже на выплаты ВСУ. В августе премьер Денис Шмыгаль сообщил о критической нехватке средств на оборонные нужды — дефицит превышает 12 млрд долларов.

По данным Financial Times, Украина выделила почти 50% годового бюджета в размере 87 млрд долларов на оборону, в то время как внутренние доходы составляют только 46 млрд долларов. Депутат Рады Устинова отметила, что дыры в госбюджете закрываются за счёт финансирования Запада. По её словам, если Штаты прекратят помогать, украинские власти будут вынуждены обращаться к G7.

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