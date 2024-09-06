Курганский командир и его бойцы захватили танк Т-72 у ВСУ

Бойцы танкового батальона, возглавляемого курганским командиром "Горынычем", захватили танк Т-72 у ВСУ в зоне спецоперации. Об этом URA.RU рассказал сам командир.
"Мои бойцы наладили поставки запчастей и техники с Украины. Угнали у ВСУ очередной танк Т-72. Достаём подарки себе ко Дню танкиста", — отметил командир.
Тем временем Telegram-канал "Осведомитель" рассказал, как Т-72 ВС РФ переоборудовали в тяжёлый БТР. На машину была установлена противодронная станция РЭБ и дополнительная защита от БПЛА. Для удобства экипажа добавлены камеры, а для удобства десантирования демонтирована башня, вместо которой десант получил рубку и боковую аппарель.
После нанесения массированного удара ВКС РФ 26 августа мажорный настрой в Киеве резко сменился на уныние. А 31 августа Зеленский срочно отправил в Штаты вице-премьера Свириденко, министра обороны Умерова и главу ОП Ермака. Они привезли список из 230 первоочерёдных целей на территории России, по которым Киев хочет ударить с помощью ракет ATACMS, AGM-158 JASSM, Storm Shadow, SCALP и Taurus.
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