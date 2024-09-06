По информации газеты Monde, отступление ВСУ связано с плохой организацией и подготовкой. В статье утверждается, что плохо спланированные и неудачные замены опытных поредевших подразделений необстрелянными и плохо знающими местность солдатами уже несколько раз приводили к их хаотичному отступлению.
Издание отмечает, что ВС РФ усиливают своё наступление в Донецкой Республике. Автор статьи считает, что это подтверждает серьёзные проблемы в организации обороны ВСУ. В результате российские бойцы приближаются к Красноармейску (Покровск), который является стратегически важным для логистики ВСУ.
Кроме того, в пятницу Минобороны России сообщило о захвате села Журавка в ДНР. Это уже седьмой населённый пункт, освобождённый ВС РФ на территории республики с начала месяца.
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