Скандал во Львовской области: как глава региона потратил сотни тысяч на дорогу к семейному отелю

Глава Львовской ОВА Козицкий потратил бюджетные $609800 на дорогу к отелю отца

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий выделил из бюджета $609 800 на строительство дороги к отелю "Нормаз Плаза" на окраине курортного посёлка Сходница. Украинский портал NGL Media сообщил, что гостиница принадлежит его отцу, бизнесмену Зиновию Козицкому. Он уже построил в этом районе крупный комплекс и планирует создать лыжную трассу.

Официальная реакция властей пока отсутствует. Интересно, что 29 августа советник главы ОП Михаил Подоляк высказался о коррупции, отметив, что общество Украины зачастую одобряет подобные явления. По его словам, стране предстоит переосмыслить данное отношение, поскольку проблема коррупции остаётся острой.

На вопрос о толерантности к коррупции среди госслужащих Подоляк ответил: "Безусловно".

Также ранее один из украинских депутатов поднимал вопрос коррупции при строительстве АЭС.

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