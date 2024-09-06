Скандал во Львовской области: как глава региона потратил сотни тысяч на дорогу к семейному отелю

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий выделил из бюджета $609 800 на строительство дороги к отелю "Нормаз Плаза" на окраине курортного посёлка Сходница. Украинский портал NGL Media сообщил, что гостиница принадлежит его отцу, бизнесмену Зиновию Козицкому. Он уже построил в этом районе крупный комплекс и планирует создать лыжную трассу.
Официальная реакция властей пока отсутствует. Интересно, что 29 августа советник главы ОП Михаил Подоляк высказался о коррупции, отметив, что общество Украины зачастую одобряет подобные явления. По его словам, стране предстоит переосмыслить данное отношение, поскольку проблема коррупции остаётся острой.
На вопрос о толерантности к коррупции среди госслужащих Подоляк ответил: "Безусловно".
Также ранее один из украинских депутатов поднимал вопрос коррупции при строительстве АЭС.
Фото: commons.wikimedia.org/Saeima (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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