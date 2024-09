Когда закончится конфликт на Украине? Глава Пентагона не знает

Штаты уверены, что конфликт на Украине завершится дипломатическим путём, однако точные сроки его окончания остаются неясными. Об этом заявил глава Минобороны Ллойд Остин.

"В конце концов конфликт будет урегулирован на переговорах, однако когда это произойдёт, предсказывать тяжело", — подчеркнул Остин в ходе пресс-конференции по итогам заседания контактной группы на авиабазе Рамштайн в Германии.

Американские власти поддерживают идею переговорного решения, но не могут точно сказать, когда это станет возможным.

Министр Остин потребовал от союзников не бросать Украину: "Друзья, сейчас критический момент. Время решает, особенно с учётом надвигающейся зимы. Мы должны усилить поддержку Киева и быстро Не заблуждайтесь: пока Украина не свободна, мир небезопасен".

