Полковник Михаил Ходарёнок назвал заявления главкома ВСУ генерала Александра Сырского для CNN ложью, не подкреплённой фактами. В интервью Сырский утверждал, что Россия планировала атаковать Украину из Курской области ещё до того, как ВСУ вторглись в регион. Однако Ходаренок отметил, что такие утверждения не находят подтверждения и напоминают информационную атаку.
По словам Ходарёнка, подобные выступления руководителей ВСУ в западных СМИ носят политический характер и направлены на дискредитацию противника. Полковник считает, что такие заявления, как у Сырского, далеки от военной правды и служа оправданием украинских действий в глазах международного сообщества.
"Все его заявления о подготовке наступательной операции ВС РФ из Курской области никакими фактами не подтверждаются", — подчеркнул Ходарёнок.
Он добавил, что у журналистов CNN не хватило смелости поставить под сомнение слова украинского генерала, хотя они явно не соответствуют действительности. Ранее Владимир Зеленский заявил, что целью вторжения ВСУ в Курскую область было создание буферной зоны, однако в его словах не было упоминания о наступлении России, как утверждал Сырский. Ходарёнок также указал на несогласованность в заявлениях политиков и военных киевского режима, что подрывает их достоверность.
Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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