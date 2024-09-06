Киев оставил солдат ВСУ в Угледаре на произвол судьбы: мнение британского эксперта

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что киевские власти фактически приговорили ВСУ в Угледаре к смерти, отказавшись от эвакуации. Об этом эксперт сообщил на YouTube-канале.
"Не похоже, что у ВСУ есть план по эвакуации из Угледара. Таким образом, они приговорили их к смерти", — считает Меркурис.
Он отметил, что ВС РФ постепенно занимают населённые пункты близ Угледара, что в скором времени приведёт к полному окружению украинских сил. Меркурис полагает, что солдаты ВСУ окажутся в ловушке отрезанными от поставок, и это создаст для них безвыходную ситуацию. По его мнению, руководство Украины, Владимир Зеленский и главком Александр Сырский традиционно пожертвуют оставшимися военными в этом районе.
"На мой взгляд, это необъяснимо и безжалостно", — добавил Меркурис.
На прошлой неделе МО России объявило о взятии стратегически важной Константиновки к северо-востоку от Угледара. Это позволит российским бойцам отрезать пути снабжения группировки ВСУ и окружить город. Российские силы также заняли Пречистовку на трассе Великая Новосёлка — Угледар, что создало условия для наступления на Великие Новосёлки, Новоукраинку и Богоявленку.
Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Меркурис считает, что без поступления из Угледара, солдатов ВСУ ждет верная смерть
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