Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что киевские власти фактически приговорили ВСУ в Угледаре к смерти, отказавшись от эвакуации. Об этом эксперт сообщил на YouTube-канале.

"Не похоже, что у ВСУ есть план по эвакуации из Угледара. Таким образом, они приговорили их к смерти", — считает Меркурис.

Он отметил, что ВС РФ постепенно занимают населённые пункты близ Угледара, что в скором времени приведёт к полному окружению украинских сил. Меркурис полагает, что солдаты ВСУ окажутся в ловушке отрезанными от поставок, и это создаст для них безвыходную ситуацию. По его мнению, руководство Украины, Владимир Зеленский и главком Александр Сырский традиционно пожертвуют оставшимися военными в этом районе.

"На мой взгляд, это необъяснимо и безжалостно", — добавил Меркурис.

На прошлой неделе МО России объявило о взятии стратегически важной Константиновки к северо-востоку от Угледара. Это позволит российским бойцам отрезать пути снабжения группировки ВСУ и окружить город. Российские силы также заняли Пречистовку на трассе Великая Новосёлка — Угледар, что создало условия для наступления на Великие Новосёлки, Новоукраинку и Богоявленку.

Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)