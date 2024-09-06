Александр Коц о столкновении бойцов СВО с "бородачами в тапочках": почему молчит руководство республики?

Военкор Александр Коц заявил, что вопрос о конфликте между бойцами СВО из батальона "Эспаньола" и вооружёнными бородачами следует адресовать руководству республики. Свой комментарий он дал на трансляции во "ВКонтакте".
Инцидент, который произошёл 3 сентября в районе Углегорска в ДНР, вызвал широкий резонанс. Бойцы батальона "Эспаньола" сообщили, что некие "бородачи в тапочках" представились сотрудниками силовых структур и угрожали им. Это вынудило военных привести оружие в боеготовность. После конфликта представители "Эспаньолы" обратились за помощью к главе СК Александру Бастрыкину. По словам Коца, действия блокировавших колонну вызывают вопросы. Он выразил мнение, что подобное поведение недостойно тех, кто защищает страну.
"Люди, которые защищают страну… Там какая-то фраза от напавших прозвучала, мол, "мы воюем за Россию"… Люди, которые воюют за Россию, не участвуют в подобных скандалах", — заявил военкор.
Он добавил, что этот инцидент — вопрос, который следует адресовать руководству республики. Ранее сообщалось, что причиной конфликта мог послужить дорожный инцидент, в ходе которого машину "бородачей" пропустили "без должного уважения".
Фото: commons.wikimedia.org/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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