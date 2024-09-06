Клейматоры и садизм в рядах ВСУ: эксперт Колчин объяснил причину жестокости противника

Очередное клеймо с украинским трезубцем нашли в вещах боевика ССО в Курской области. На это раз клейматор обнаружили добровольцы "Пятнашки", ранее видео опубликовали бойцы "Дикой дивизии Донбасса". Вероятно, оккупант собирался печатать трезубцы на телах погибших и пленных.

Рано или поздно СВО закончится, что делать с тягой к садизму в стане противника? Разве эту фашистскую прошивку можно изменить? И откуда у ВСУ такая страсть к пыткам и издевательствам над безоружными и мёртвыми? Недавно они расстреляли в спину детей 10-12 лет в районе Малой Локни под Курском, посадив их на мотоцикл и указав путь эвакуации. Также не секрет, в каком состоянии порой возвращали пленных. И главный вопрос — кто-нибудь помогает вернувшимся из плена и с поля боя солдатам нашей армии реабилитироваться психологически? Что в области психологической поддержки делает государство? Готовится ли программа по реабилитации ПТСР у ветеранов?

Об этом NewsInfo.Ru побеседовал с военным экспертом Петром Колчиным.

"Тяга к насилию ВСУ передалась от тех, кого Украина называет своими героями — бандеровцев и петлюровцев, предпочитавших воевать с мирным населением, с военнопленными, нежели с армией. И современные формирования Украины свято чтут эти традиции. И предают преемственность с малорусскими украинскими частями армии времён СССР и Российской Империи, которые отличались особым гуманизмом и состраданием, свойственным русской культуре. Именно убийцы стали для современной Украины определённым образцом. Поэтому сейчас мы имеем многие тысячи мясников, представляющих угрозу не только в военное время", — объяснил эксперт.

Что делать с этой проблемой?

"Конечно, вопрос очень непростой. С одной стороны, это поколение, выращенное в условиях жесточайшей пропаганды. И какую-то часть людей определённая идеологическая реабилитация позволит вывести из экстаза от упоения насилием. Но многие из них останутся элементами с криминальной прошивкой. Поведение очень маргинальное и во многом криминализированное. Недаром бандеровцами, петлюровцами зачастую становились преступники, бандиты, грабители. Конечно, в борьбе с криминальными элементами у нас есть всевозможные механизмы и способы. Система исполнения наказаний работает исправно, методов принуждения на всех хватит. Но спецоперация идёт, и многие боевики просто не доживут до её завершения. Пожалуй, к всеобщему успокоению", — рассуждает Колчин.

Психологически кто-нибудь помогает нашим бойцам, вернувшимся из плена и с передовой? Существует ли программа по реабилитации ветеранов?

"Конечно. Психологическая реабилитация активно развивается, это во многом способствует восстановлению. Эти программы реализуются по всей территории страны. Психологическая реабилитация вернувшихся из плена — это работа многих социальных служб. Для этого вырабатываются определённые практики, позволяющие преодолеть пережитый ужас и восстановить своё психологическое состояние. То, что творят нацисты, во многих подстёгивает желание ликвидировать украинское государство как таковое", — отметил политолог.

Всё-таки наших бойцов не бросают наедине с этой проблемой?

"За нашими военными очень бдят, помогают, в том числе участие других бойцов в этих программах очень важно. Все-таки лучше друзей и соратников их никто не поймёт. Поэтому тут работа комплексная и… Очень серьёзная", — заключил Пётр Колчин.

Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)