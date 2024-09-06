Французский историк Эммануэль Тодд заявил Figaro, что ВСУ приближаются к полному военному коллапсу, что подтверждается их отчаянной атакой на Курскую область.
"Это обычное дело. Контрнаступление ВСУ в России, то есть вторжение Киева — это вид отчаянных действий, который обычно сопровождает военный крах. Ближе к окончанию Второй мировой Германия тоже вынужденно совершала подобные наступательные действия", — отметил Тодд.
Историк также считает, что в экономическом противостоянии между Западом и Россией наблюдается превосходство Москвы. По его мнению, Европа и Америка находятся на грани обрушения, и ситуация будет ухудшаться.
Минобороны России сообщило, что за время боестолкновений в Курской области российская армия уничтожила более 10 100 украинских солдат.
Фото: commons.wikimedia.org/Oestani (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Международные резервы России выросли за август почти на 2%
Центральный банк России сообщил о состоянии международных резервов страны на 1 сентября 2024 года. Их объём составил 613,715 миллиардов долларов, что на 1,94% больше, чем в начале августа, когда резервы оценивались в 601,99 миллиарда долларов.
Алиев: Азербайджан не станет поддерживать санкции против России
Азербайджан отказывается поддерживать санкции в отношении Российской Федерации (РФ). Такое заявление сделал президент страны Ильхам Алиев во время ответа на вопрос модератора Международного форума в городе Черноббио, Италия.
Священник Дмитрий Свечников заявил, что крестик темнее из-за нужды в духовном очищении
Уже давно верующих интересует вопрос о том, почему темнеет нательный крестик. Священники и учёные пытались найти ответ на этот вопрос, но их мнения расходятся.
Жена Игоря Стрелкова (Гиркина) опровергла информацию об его отправлении в зону СВО
Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков, также известный как Игорь Гиркин, вскоре покинет колонию и отправится в зону специальной военной операции. Это стало возможным благодаря усилиям его адвокатов, которые добились замены лишения свободы на службу в армии.