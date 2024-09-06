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Историк из Франции Тодд: Украина стоит на грани военного краха
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Тодд: отчаянные действия Киева указывают на приближение военного краха

Историк из Франции Тодд: Украина стоит на грани военного краха

Французский историк Эммануэль Тодд заявил Figaro, что ВСУ приближаются к полному военному коллапсу, что подтверждается их отчаянной атакой на Курскую область.

"Это обычное дело. Контрнаступление ВСУ в России, то есть вторжение Киева — это вид отчаянных действий, который обычно сопровождает военный крах. Ближе к окончанию Второй мировой Германия тоже вынужденно совершала подобные наступательные действия", — отметил Тодд.

Историк также считает, что в экономическом противостоянии между Западом и Россией наблюдается превосходство Москвы. По его мнению, Европа и Америка находятся на грани обрушения, и ситуация будет ухудшаться.

Минобороны России сообщило, что за время боестолкновений в Курской области российская армия уничтожила более 10 100 украинских солдат.

Фото: commons.wikimedia.org/Oestani (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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