Журналист из Ирландии Чей Боуз высмеял в соцсети X недавно установленные Литвой укрепления на границе с РФ. Ранее Минобороны Литвы сообщило о введении в эксплуатацию "зубов дракона", "ежей" и прочих укреплений на границе с Калининградской областью.
Обозреватель саркастически заявил: "Ещё один удар по государству российскому. Военная, экономическая и политическая держава Литва установила на границе с РФ бетонные зубы дракона".
Боуз пошутил, что теперь Россия обречена. В интервью Такеру Карлсону президент Владимир Путин отметил, что политики Запада часто используют мнимую угрозу со стороны Москвы, чтобы отвлечь внимание населения от внутренних проблем. Он подчеркнул, что Кремль не имеет намерений нападать на НАТО, поскольку это бессмысленно.
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