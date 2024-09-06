Союстов: потери HIMARS ВСУ возросли из-за улучшенного взаимодействия российских войск

По словам военного эксперта Андрея Союстова, ВС РФ значительно улучшили взаимодействие для уничтожения РСЗО HIMARS, что привело к резкому увеличению потерь этих систем. Ранее Forbes отмечал, что армия РФ не нашла стабильного противоядия против HIMARS. За полгода ситуация кардинально изменилась.
Киев и Запад долго поддерживали репутацию M142 HIMARS и M270 MLRS как "оружия украинской победы". Эти установки используют как кассетные, так и унитарные боеприпасы с дальностью до 84 км, а также запускают тактические ракеты, включая ATACMS. Они применяются с GLSDB — авиабомбами с дальностью до 150 км.
По мнению Союстова, причиной увеличения потерь HIMARS являются два ключевых фактора. ВСУ создали "балкон" в Курской области, что вынудило их выдвинуть артиллерию ближе к фронту.
"Причём участок довольно компактный, а интенсивность боёв крайне высокая. Поэтому они вынуждены концентрировать много средств поражения", — пояснил эксперт.
Во-вторых, специфика местности играет роль.
"В Сумской области лесополосы, где можно прятать РСЗО, но основное преимущество HIMARS — в мобильности. Они могут быстро доехать до огневой позиции, отстреляться и уехать. Однако в этом регионе меньше асфальтированных дорог, чем на Донбассе, и в сухую жару комплексы поднимают много пыли, что облегчает их обнаружение аэроразведкой", — добавил Союстов.
Кроме того, ВС РФ за время СВО приобрели опыт, который позволил наладить эффективную работу разведывательно-ударных комплексов.
"Теперь средства разведки, артиллерия и ракетные подразделения действуют слаженнее. Мы долго пытались поднять алгоритм, и удалось сократить время от обнаружения цели до поражения", — отметил эксперт.
Недавний опыт показывает, что оружие, которое считалось главным козырем ВСУ, теряет статус неуязвимости. Хотя HIMARS и MLRS остаются опасными системами, безопасные времена для расчётов M142 и M270 закончились.
Фото: сommons.wikimedia.org/Charles Rosemond (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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