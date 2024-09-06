Кузякин: война дронов в СВО станет более интенсивной с ростом применения FPV-технологий

В ходе СВО ожидается ожесточение войны беспилотников, поскольку применение FPV-технологий стремительно расширяется. Об этом сообщил гендиректор Центра беспилотных решений ЦКБР Дмитрий Кузякин в беседе с ТАСС.
"Война дронов расширится и станет более ожесточённой, как и другие направления боевого применения FPV", — отметил Кузякин.
По его словам, существует масса специализаций по работе с FPV-системами, включая воздушный перехватчик.
"Для войны в небе необходимы не только специальные дроны, но и специально обученные люди — FPV-перехватчики с соответствующей подготовкой", — добавил он.
Ранее гендиректор ЦКБР также упомянул, что для эффективной борьбы с БПЛА ВСУ важно не бояться проводить эксперименты. В августе Кузякин сообщил, что специалисты ЦКБР разработали FPV-дрон "Хруст", который будет применяться для контроля радиации и обеспечения безопасности работы живой силы.
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