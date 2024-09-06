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Премьер Украины Шмыгаль: Киев надеется на помощь Баку
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Шмыгаль рассчитывает на поддержку Азербайджана в восстановлении инфраструктуры Украины

Премьер Украины Шмыгаль: Киев надеется на помощь Баку

Киевский режим возлагает надежды на помощь Баку в восстановлении инфраструктуры страны. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль в письме коллеге Али Асадову, пишет Haqqin.az.

Чиновник отметил значимость гуманитарной помощи Азербайджана и выразил надежду на дальнейшую поддержку в восстановлении ключевых объектов инфраструктуры Украины. Ранее Шмыгаль сообщил о серьёзной нехватке внешнего финансирования. По его словам, для покрытия дефицита бюджета Киеву нужно привлечь около 15 млрд долларов.

Тем временем на Украине разразился ожидаемый правительственный кризис в кабинете Шмыгаля. Сразу трое министров, два вице-премьера и глава Фонда госимущества подали в отставку.

Среди отставников — министр юстиции Малюська, министр по стратегическим отраслям Камышин, министр по защите окружающей среды Стрелец, вице-премьер по евроинтеграции Стефанишина и по реинтеграции Верещук, а также и глава Фонда госимущества Коваль.

Фото: commons.wikimedia.org/Government of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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