Шмыгаль рассчитывает на поддержку Азербайджана в восстановлении инфраструктуры Украины

Киевский режим возлагает надежды на помощь Баку в восстановлении инфраструктуры страны. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль в письме коллеге Али Асадову, пишет Haqqin.az.

Чиновник отметил значимость гуманитарной помощи Азербайджана и выразил надежду на дальнейшую поддержку в восстановлении ключевых объектов инфраструктуры Украины. Ранее Шмыгаль сообщил о серьёзной нехватке внешнего финансирования. По его словам, для покрытия дефицита бюджета Киеву нужно привлечь около 15 млрд долларов.

Тем временем на Украине разразился ожидаемый правительственный кризис в кабинете Шмыгаля. Сразу трое министров, два вице-премьера и глава Фонда госимущества подали в отставку.



Среди отставников — министр юстиции Малюська, министр по стратегическим отраслям Камышин, министр по защите окружающей среды Стрелец, вице-премьер по евроинтеграции Стефанишина и по реинтеграции Верещук, а также и глава Фонда госимущества Коваль.

Фото: commons.wikimedia.org/Government of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International)