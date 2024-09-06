В России призвали привлечь к ответственности мужчин, угрожавших бойцам СВО

Действия "бородачей в тапочках", угрожавших участникам СВО, должны быть оценены по закону, пишет Telegram-канал "Два майора". В сети опубликовано видео, на котором запечатлён конфликт бойцов СВО с группой мужчин в штатском. Бородачи представились сотрудниками Росгвардии, военной комендатуры и спецназа "Ахмат". Из-за оскорблений солдаты были вынуждены взять оружие на изготовку.

Автор канала "Два майора" потребовал от старшего из "бородачей" публичных извинений в формате видеозаписи. После этого мужчины, попавшие в кадр, должны понести ответственность по закону.

В сообщении сказано: "Зарвавшимся, недопустимым для воина поведением сами даёте причины думать людям плохо даже не о вас, а о Рамзане Кадырове, у которого недавно гостил Путин".

Конфликт между "Эспаньолой" и анонимными бородатыми вооружёнными людьми должен быть решен по всей строгости закона: чьи это были машины с проблесковыми маячками без номеров, что за люди в тапках размахивали оружием и на каком основании остановили подразделение. Назвавшего старшим "Юнус брат Адама" призвали записать объяснения и извинения, а после его действиям должна быть дана юридическая оценка в короткие сроки.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)