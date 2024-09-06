Бородачи с оружием заблокировали колонну СВО: видео конфликта на Донбассе

В районе Углегорска в Донецкой Республике произошёл инцидент с участием добровольцев "Эспаньолы" и вооружённых бородачей, заблокировавших их колонну. Кадры произошедшего опубликованы в Telegram-канале бригады.

На видео запечатлены мужчины с бородами в тапках, которые представились силовиками и угрожали участникам СВО. В ответ бойцы "Эспаньолы" привели оружие в боевую готовность. В кадре видны чёрные авто без номеров, а также военные, занявшие позиции с автоматами в руках. На фоне раздаются крики сторон. Как заявили в бригаде, конфликт начался после дорожного инцидента, в котором колонна "Эспаньолы" якобы не проявила уважения к машине нападавших.

Три дня назад группу "Эспаньола", двигавшуюся на ротацию колонной в зону ЛБС, блокировали неизвестные вооружённые лица на четырёх авто.

"Из блокировавших нашу колонну у Углегорска авто без номеров пытались дерзить нашим бойцам вооруженные автоматическим оружием бородачи в штатском. Представлялись кто сотрудниками Росгвардии, кто военной комендатурой и прокуратурой, кто "Ахматом", а кто — СК. Документов не предоставили, кидали бессвязные угрозы и оскорбления, провоцировали бойцов "Эспаньолы" на конфликт. Причиной стал дорожный инцидент в окрестностях Харцызска, когда "Киа" без номеров подрезала колонну "Эспаньолы", едва не создав ДТП. По мнению нападавших, их машину пропустили без должного уважения", — пишет "Эспаньола".

Колонна "Эспаньолы" двигалась согласно БР на БЗ, его выполнение оказалось под угрозой. Бойцы 88 бригады действовали по инструкциям — привели оружие в боеготовность и сразу передали местоположение в СБ бригады.

"Обращаемся лично к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой обратить внимание на вопиющий инцидент, когда в зоне СВО имеют наглость подвергнуть нападению бойцов на боевом задании. Это уже край, они мешают нам работать", — заключили в Telegram-канале.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)