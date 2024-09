США выделяют $250 млн военной помощи Украине — заявление Пентагона

Министр обороны Америки Ллойд Остин объявил, что Джо Байден анонсирует новый пакет военной помощи для ВСУ на сумму $250 млн. Это заявление прозвучало на заседании Контактной группы по обороне Украины на авиабазе США Рамштайн в Германии.

"Президент Байден объявит о дополнительном пакете на $250 млн для Украины", — заявил Остин, пресс-конференция транслировалась Пентагоном.

Ранее стало известно, что Зеленский приехал на Рамштайн просить разрешение бить западным оружием по России. Главной темой переговоров в ФРГ станут системы ПВО и дальнобойное оружие для Киева на фоне массированных ударов ВС РФ, отмечают украинские СМИ.

Зеленский написал, что будет участвовать в заседании группы, а после встретится с министрами обороны Германии и Штатов Писториусом и Остином. Отдельно он собирается провести переговоры с канцлером Шольцем. Накануне Рамштайна несколько стран анонсировали передачу ПВО Киеву: Германия — 17 систем IRIS-T, Румыния — ЗРК Patriot.

