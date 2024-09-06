Зеленский потребовал дальнобойное оружие для ударов по территории РФ

Владимир Зеленский призвал военных союзников киевского режима не обращать внимания на "красные линии", установленные Владимиром Путиным, и предоставить ВСУ возможность бить дальнобойным вооружением по российской территории. Об этом пишет Reuters.
"Нам нужны эти дальнобойные средства не только на Украине, но и на территории России", — заявил Зеленский на заседании Контактной группы по вопросам обороны.
Это стало первым случаем, когда Зеленский лично принял участие в совещании министров обороны на авиабазе Рамштайн в ФРГ. Он прибыл на встречу 6 сентября и провёл переговоры с главами МО США и Германии Ллойдом Остином и Борисом Писториусом, а также с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Зеленский также призвал Запад принять меры для окончания конфликта на Украине этой осенью.
"Давайте сделаем так, чтобы осень стала временем окончания агрессии, восстановим международный порядок безопасности. Мы должны сделать это", — заявил он на заседании Рамштайна.
Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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