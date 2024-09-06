"Военная хроника" провела анализ ситуации с техникой ВСУ в Курской области, выявив серьёзные проблемы, с которыми столкнулись подразделения противника после ударов по силам прикрытия.
"Интересное наблюдение по Курску: изначально подразделения ВСУ проникали в регион на высокой скорости, используя лёгкую технику, прикрытую танками и Stryker. Однако после вывода из строя большей части сил прикрытия оставшиеся группы украинцев столкнулись с массой вызовов", — говорится в материале.
Основные проблемы связаны с недостатком снабжения, с эвакуацией раненых и дефицитом технического оборудования, а также с необходимостью вывоза техники на ремонт, ведь для этого требуется вызов эвакуационных служб.
Особенно остро ощущаются проблемы с броневиками на базе гражданских машин, таких как Roshel Senator на основе пикапов Ford. Эти машины были направлены в приграничье, предупреждая сложности с логистикой. "Военная хроника" отмечает, что ВСУ недооценили внимание операторов БПЛА "Ланцет" и артиллеристов ВС РФ, которые уничтожают не только БРЭМ, способные эвакуировать танки, но и грузовики для вывоза лёгкой техники.
"В итоге сложилась парадоксальная ситуация: ВСУ вошли на территорию, но выйти из неё значительно сложнее. Вход — рубль, выход — два", — подчёркнуто в анализе.
Фото: commons.wikimedia.org/Andrii2603 (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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