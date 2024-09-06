Александр Казаков: Россия столкнётся с беспрецедентной эскалацией конфликта

Советник первого главы ДНР Александр Казаков заявил, что противостояние между РФ и Западом перешло в новую фазу с небывалой эскалацией конфликта. По его словам, Запад обсуждает разрешение для ВСУ бить высокоточными ракетами по территории страны, а также сбивать российские ракеты ПВО НАТО над территорией Украины.

"Набег ВСУ на Курскую область, интенсификация действий ВС РФ на Донбассе, а также возможность массового уничтожения техники Запада — всё это указывает на новый уровень эскалации. Мы видим, как армия России уничтожает РСЗО HIMARS, Patriot, Caesar и даже F-16. Недавний удар по военному училищу в Полтаве, тоже важное событие. Всё это складывается в картину, свидетельствующую о новом витке напряжённости, невиданном за 2,5 года", — сказал Казаков.

Мы в критической точке, определяющей дальнейшие шаги, уверен эксперт. Вероятно, уже на следующей неделе будет понятно, какой ход сделает Запад, и к чему готовиться.

"Если решат повышать уровень эскалации, нас могут ожидать новые серьёзные удары со стороны Украины, и мы должны быть готовы", — предупреждает Казаков.

Он подчёркивает, что эти удары могут последовать из неожиданных мест, поэтому россиянам нужно быть морально и психологически готовыми к новым вызовам.

Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)