Советник первого главы ДНР Александр Казаков заявил, что противостояние между РФ и Западом перешло в новую фазу с небывалой эскалацией конфликта. По его словам, Запад обсуждает разрешение для ВСУ бить высокоточными ракетами по территории страны, а также сбивать российские ракеты ПВО НАТО над территорией Украины.
"Набег ВСУ на Курскую область, интенсификация действий ВС РФ на Донбассе, а также возможность массового уничтожения техники Запада — всё это указывает на новый уровень эскалации. Мы видим, как армия России уничтожает РСЗО HIMARS, Patriot, Caesar и даже F-16. Недавний удар по военному училищу в Полтаве, тоже важное событие. Всё это складывается в картину, свидетельствующую о новом витке напряжённости, невиданном за 2,5 года", — сказал Казаков.
Мы в критической точке, определяющей дальнейшие шаги, уверен эксперт. Вероятно, уже на следующей неделе будет понятно, какой ход сделает Запад, и к чему готовиться.
"Если решат повышать уровень эскалации, нас могут ожидать новые серьёзные удары со стороны Украины, и мы должны быть готовы", — предупреждает Казаков.
Он подчёркивает, что эти удары могут последовать из неожиданных мест, поэтому россиянам нужно быть морально и психологически готовыми к новым вызовам.
Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
СМИ: украинские уклонисты пытаются сбежать в Белоруссию по минным полям
Украинцы, которые не хотят попасть под мобилизацию в своей стране, предпринимают попытки убежать в Республику Беларусь. Иногда они даже бегут по минным полям, едва не подрываясь на них. Об этом сообщают украинские СМИ.
Депутат Рады Пидлас: у Киева нет денег на выплаты военным
У Украины пока нет денег для того, чтобы выдавать военнослужащим ВСУ выплаты. Соответствующее заявление сделала глава бюджетного комитета Верховной рады Украины Роксолана Пидласа в эфире телемарафона.
Народный артист РФ Бутман назвал санкции причиной роста цен на музыкальные инструменты
В России существенно выросли в цене музыкальные инструменты. По некоторым товарным позициям скачок стоимости фиксируется в полтора и более раза. В эксклюзивном интервью NewsInfo.Ru народный артист России, саксофонист Игорь Бутман рассказал, чем вызван всплеск цен и стоит ли ждать стабилизации музыкального рынка.
Рок-группа Linkin Park решила вернуться к концертной деятельности
Известная рок-группа Linkin Park собирается вернуться к гастрольной деятельности в обновленном составе, сообщил в социальных сетях гитарист и вокалист Майк Шинода.