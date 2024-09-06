Бойцы интернациональной бригады "Пятнашка" нашли у ликвидированного в Курской области спецназовца ВСУ инструмент для клеймения, который мог использоваться для пыток пленных. Об этом рассказал командир Ахра Авидзба.

"Этот инструмент находился у солдата, передвигавшегося на технике. Это был представитель ССО Украины. У нас есть его документы. Он ехал клеймить пленных", — сообщил Авидзба.

Инструмент для клеймения представляет собой металлический штырь с изображением трезубца. Спецназовец был убит артиллерийским ударом российской армии. Командир "Пятнашки" заявил, что хранит находку и документы как доказательства зверств ВСУ.

Ранее в Сети появились видеоматериалы, на которых украинские боевики демонстрируют инструменты для клеймения пленных. По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, первые случаи подобных пыток пленных со стороны ВСУ были зафиксированы ещё в 2015-м.

Фото: commons.wikimedia.org/Andrey Butko (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)