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ВС РФ планируют котёл для ВСУ на Покровском направлении: свежие данные по СВО

"Военное дело": ВС РФ намечен котёл для ВСУ под Покровском

Российские ВС продолжают проведение СВО на Украине. На 6 сентября ситуация на различных участках складывается следующим образом.

Покровское направление

Под Покровском российская армия ведёт активные бои вокруг Селидово, атакуя город с южной и северной сторон и продвигаясь в городской застройке. Одновременно идут бои за контроль над Украинском. Накануне был зачищен пригород — село Лесовка. Восточнее штурмовики продвигаются к Желанному Первому. Прорыв к Желанному Второму позволит перерезать коммуникации ВСУ с Красногоровкой и замкнуть котёл вокруг Невельского.

Торецкое направление

Подразделения ВСУ выбиты из шахты "Новая". ВС РФ взяли примыкающий террикон, что даёт стратегическое преимущество при штурме Торецка. Продолжается наступление на северных окраинах города — российские бойцы продвигаются от Дружбы к Дачному, пишет "Военное дело".

Южнодонецкое направление

ВС РФ ведут наступление к западу от Угледара. Вчерашний прорыв позволил войскам России войти в Пречистовку, что значительно осложнило логистику для угледарского гарнизона ВСУ, поскольку была перерезана трасса Великая Новоселка — Угледар.

Купянское направление

Российская армия продолжает расширять подконтрольную территорию близ Песчаного. Передовые части ВС РФ вышли в тыл опорникам противника в районе Стельмаховки и Берестового.

Фото: commons.wikimedia.org/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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