Зампостпреда РФ при ОБСЕ Буякевич: авантюра ВСУ в Курской области провалена

Провал наступления ВСУ на Курском направлении свидетельствует об абсолютной безуспешности действий командования киевского режима. Об этом заявил зампостпред России при ОБСЕ Максим Буякевич на заседании совета организации. Текст размещён на сайте МИД РФ.

Буякевич отметил, что нападение ВСУ на Курск стало полным провалом. Он также отметил отсутствие прогресса со стороны украинских сил и успешное освобождение ряда поселений в Донецкой Республике российскими войсками.

"Цели курского "прорыва" ВСУ не достигнуты. В Киеве хотели устроить отвлекающий манёвр, растянуть ресурсы ВС РФ и замедлить продвижение наших войск вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Итоги августа говорят об абсолютной безуспешности авантюры", — подчеркнул дипломат.

Руководитель евразийской программы в Институте Куинси Ливен заявил, что рейд ВСУ в Курскую область укрепил позиции Кремля на переговорах об урегулировании конфликта.

Фото: сommons.wikimedia.org/Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)