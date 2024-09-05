Пленный ВСУ рассказал о зачистке сёл в Курской области 80-й бригадой

Солдаты 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ занимались зачисткой сёл в Курской области, сообщил сдавшийся в плен боевик 20- батальона 61 механизированной бригады ВСУ Олег Иваненко.
"Ночевали в населённых пунктах. Три дня в доме прожили. Я не видел гражданских. Мы — стрелки, зашли последними. Первой 80-я ОДШБ заходила, зачищала сёла", — рассказал пленный.
Он добавил, что на момент захода в курские сёла 61 бригады ВСУ местных жителей в них уже не было, их дома были заняты украинскими военными. Иваненко сдался в плен бойцам спецназа "Ахмат" 16 августа. Группа украинских солдат попала в засаду, в результате два человека скончались.
Тем временем операторы ударных FPV-дронов из крымского подразделения "Восьмёрка" уничтожили эвакуационную бронемашину на базе танка "Леопард" в Курской области. За последнюю неделю подбили не менее семи танков.
Фото: сommons.wikimedia.org/Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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