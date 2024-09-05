Солдаты 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ занимались зачисткой сёл в Курской области, сообщил сдавшийся в плен боевик 20- батальона 61 механизированной бригады ВСУ Олег Иваненко.

"Ночевали в населённых пунктах. Три дня в доме прожили. Я не видел гражданских. Мы — стрелки, зашли последними. Первой 80-я ОДШБ заходила, зачищала сёла", — рассказал пленный.

Он добавил, что на момент захода в курские сёла 61 бригады ВСУ местных жителей в них уже не было, их дома были заняты украинскими военными. Иваненко сдался в плен бойцам спецназа "Ахмат" 16 августа. Группа украинских солдат попала в засаду, в результате два человека скончались.

Тем временем операторы ударных FPV-дронов из крымского подразделения "Восьмёрка" уничтожили эвакуационную бронемашину на базе танка "Леопард" в Курской области. За последнюю неделю подбили не менее семи танков.

Фото: сommons.wikimedia.org/Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)