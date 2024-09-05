Пентагон подтвердил полное использование выделенных средств на помощь Украине

Администрация Байдена намерена использовать все выделенные Конгрессом деньги на оказание поддержки ВСУ в полном объёме. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

На вопрос о $6 млрд, которые должны быть использованы до конца финансового года 30 сентября, Сингх ответила: "Мне нечего анонсировать относительно остатка. Мы делаем это (выделяем вооружения) почти еженедельно".

"У меня нет сомнений, мы используем все средства, чтобы обеспечивать Киев тем, что ему необходимо как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Вы увидите, что мы применим эти средства", — добавила чиновница.

Так, 3 сентября координатор Белого дома Джон Кирби сообщил на брифинге для СМИ, что администрация Байдена планирует направить новую помощь Украине в ближайшие недели. Пентагон объявил о новом пакете помощи на сумму $125 млн, который включает боеприпасы для РСЗО HIMARS и артиллерийские снаряды. Таким образом, с начала СВО США выделили Украине более $55,7 млрд помощи.

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