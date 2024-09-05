Атака ВС Украины на Курскую область обернётся двойным поражением для Киева как на этом направлении, так и на Донбассе, заявил бывши разведчик ВС США Тони Шаффер в эфире Judging Freedom.
"Они не смогли взять ни одну стратегическую цель в Курской области и застряли там, где находятся. В конечном счёте это двойной выигрыш русских", — отметил Шаффер.
По словам отставного разведчика, в результате ВС РФ могут уничтожить украинские резервы, направленные в Курскую область, а также быстрее продвинуться на Донбассе. Шаффер подчеркнул, что Киев применил всё передовое оружие Запада в атаке, которое теперь "горит на поле боя".
МО России в четверг сообщило, что за всё время боевых действий в Курской области российская армия уничтожила более 10 100 военнослужащих ВСУ. Шестого августа украинцы вторглись на территорию региона.
Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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