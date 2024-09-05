Верховная Рада утвердила новых министров и чиновников Украины 5 сентября

Пятого сентября Рада одобрила ряд новых назначений в правительстве. Среди ключевых изменений — назначение Андрея Сибиги новым главой МИД Украины. Ранее Сибига занимал должности первого замминистра иностранных дел и замглавы ОП.
Владимир Зеленский объяснил масштабные перестановки потребностью в усилении работы правительства перед "важной осенью". Нардеп Ярослав Железняк сообщил о новых назначениях в Telegram-канале. Ольга Стефанишина стала вице-премьером, где она будет отвечать за вопросы евроинтеграции Украины, а также станет министром юстиции.
Алексей Кулеба стал вице-премьером и будет курировать два ведомства: министерство по восстановлению страны и министерство по развитию общин. Светлана Гринчук возглавила министерство защиты природных ресурсов, а Матвей Бедный назначен министром спорта.
Также Верховная Рада поддержала Николая Точицкого на посту министра культуры, Наталью Калмыкову на посту министра по делам ветеранов, Германа Сметанина на посту министра по стратегическим отраслям промышленности и Виталия Коваля на посту министра аграрной политики.
"На этом безудержные назначения завершены", — отметил Железняк.
Политолог Валерий Коровин прокомментировал назначение нового главы МИД Украины, отметив, что Андрей Сибига будет обсуждать только условия капитуляции страны.
Фото: commons.wikimedia.org/Vadim Chuprina (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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