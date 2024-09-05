Сырский: Украина уступает России в вооружении и численности войск под Курском

Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский признал, что Киев уступает Москве в вооружении и личном составе в противостоянии под Курском. Об этом он сообщил в интервью CNN.
"У противника преимущество в авиации, артиллерии, ракетах и расходуемых боеприпасах. И, конечно, в живой силе, танках, БПМ", — заявил Сырский, комментируя бои в российском регионе.
Это не первое признание украинского главкома о превосходстве российских бойцов. Ранее Сырский также утверждал, что Россия имеет шестикратное преимущество над Украиной по выпуску снарядов.
"Сразу несколько источников в Киеве заявили, что Сырский был вызван к Зеленскому под задачу использовать все дальнобойные средства (ракеты и БПЛА), а также агентуру ГУР для "удара возмездия" по русским", — пишет "Рамзай".
Зеленский потребовал сгладить "негативный эффект" ракетных ударов последних дней, чтобы укрепить веру украинцев в ВСУ и показать союзникам, что у Киева достаточно сил, чтобы ответить ударом на любой удар. Утверждают также, что Сырский обратился к Зеленскому с просьбой остановить наступление на курском направлении и перейти к обороне с выводом самых боеспособных бригад в резерв, но Зеленский отклонил обращение и потребовал наступать по утверждённому плану.
Фото: commons.wikimedia.org/Forasfilm (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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