Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский признал, что Киев уступает Москве в вооружении и личном составе в противостоянии под Курском. Об этом он сообщил в интервью CNN.

"У противника преимущество в авиации, артиллерии, ракетах и расходуемых боеприпасах. И, конечно, в живой силе, танках, БПМ", — заявил Сырский, комментируя бои в российском регионе.

Это не первое признание украинского главкома о превосходстве российских бойцов. Ранее Сырский также утверждал, что Россия имеет шестикратное преимущество над Украиной по выпуску снарядов.

"Сразу несколько источников в Киеве заявили, что Сырский был вызван к Зеленскому под задачу использовать все дальнобойные средства (ракеты и БПЛА), а также агентуру ГУР для "удара возмездия" по русским", — пишет "Рамзай".

Зеленский потребовал сгладить "негативный эффект" ракетных ударов последних дней, чтобы укрепить веру украинцев в ВСУ и показать союзникам, что у Киева достаточно сил, чтобы ответить ударом на любой удар. Утверждают также, что Сырский обратился к Зеленскому с просьбой остановить наступление на курском направлении и перейти к обороне с выводом самых боеспособных бригад в резерв, но Зеленский отклонил обращение и потребовал наступать по утверждённому плану.

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