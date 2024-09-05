Сырский утверждает, что атака на Курскую область ослабила угрозу наступления ВС РФ

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что атака на Курскую область уменьшила угрозу наступления ВС РФ, поскольку силы Киева якобы "не дали" армии России действовать. Об этом сообщает CNN.
"Это уменьшило угрозу наступления, мы не дали им действовать и перенесли бои на территорию противника. Чтобы он мог почувствовать то, что испытываем каждый день", — сказал Сырский.
Он отметил, что атака на регион России не позволила ВС РФ использовать Курскую область в качестве плацдарма для наступления и отвлекла часть сил с других участков. Кроме того, ВСУ создали "зону безопасности", чтобы предотвратить обстрелы через границу.
С 6 августа российские бойцы России сражаются с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим КТО. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение ВС РФ на территории ЛДНР и Новороссии, и пообещал достойный ответ Киеву за атаки на приграничье.
Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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