В аэропорту города Сумы на Украине разгорелся сильный пожар после прилёта, пишет Telegram-канал "Военная хроника". По данным открытых источников, международный аэропорт в Сумах может принимать самолёты типа Ту-134 с ограничениями, а также Ан-24, Як-40 и классом ниже круглосуточно. В 2016-м аэропорт получил статус международного грузового.

"В аэропорт Сум прилетело два часа назад. Всё горит. И сильно", — говорится в сообщении.

Поздним вечером МО РФ также сообщило об уничтожении РСЗО М270 MLRS украинских войск в 20 километрах от Сум. Это уже вторая такая установка, уничтоженная ВС РФ в Сумской области за сутки.

"Зеленский под Курск стащил все, что только можно из техники. Сумская область превратилась в кладбище вооружения США. А вот погибших украинцев никто там не считает", — пишет репортёр Руденко.

Средствами объективного контроля ВС РФ было обнаружено движение пусковой установки РСЗО М270 MLRS американского производства. В результате удара ОТРК "Искандер-М" установка была уничтожена.

Фото: commons.wikimedia.org/MarcusObal (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)