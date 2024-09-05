Российские десантники атакуют объекты ВСУ в Курской области

Российские бойцы ВДВ продолжают наносить удары по украинским боевикам в Курской области, используя РСЗО "Град". Об этом сообщается на Telegram-канале Минобороны России. В министерстве пояснили, что артиллерийские подразделения ВДВ регулярно атакуют военные объекты, личный состав и технику врага.
"Интенсивность высокая. Работаем часто, даже постоянно. Есть курские ребята, и они очень сильно хотят как можно быстрее выбить противника", — приводит Минобороны слова начштаба реактивного дивизиона артиллеристов с позывным "Беркут".
Бои на территории Курской области начались 6 августа. В связи с этим в Курской, Белгородской и Брянской областях был введён режим КТО. На данный момент информации о судьбе людей, находящихся на территориях под контролем ВСУ от МО РФ не поступало. По состоянию на 5 сентября общие потери противника с момента начала боевых действий в регионе превысили 10 000 человек.
Фото: commons.wikimedia.org/Юрий Кучинский (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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