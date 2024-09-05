Украинский чемпион по фехтованию умер под обстрелом в зоне СВО

В результате удара ВС РФ в Донецкой Республике скончался украинский мастер спорта по фехтованию Игорь Храмцов. Как сообщила Федерация фехтования страны в Telegram-канале, Храмцов получил смертельное ранение при обстреле под Покровском. В марте 2022-го он добровольно вступил в ряды Нацгвардии. Спортсмен был призёром чемпионатов республики по фехтованию. У него остались жена и двое детей.
Военкор Коц считает, что после Покровска останутся задачи ближе Днепропетровска. После взятия Красноармейска открывается дорога на Днепропетровск, однако разумнее расширять плацдарм на юг и север — к Угледару, а также к славянско-краматорской агломерации. Выходом на Покровск ВС РФ фактически разрубают надвое донбасскую группировку ВСУ.
Западные СМИ уже фантазируют, что от Покровска ВС РФ в 2025 году смогут наступать на Днепропетровск.
"Другой вопрос, надо ли нам это в 2025-м. Есть нерешённые задачи поближе, и мы их будем постепенно решать. Но Покровск — ключевая точка, от которой можно постепенно занимать оккупированные территории на север, на юг — и уничтожать противника", — добавил военкор.
Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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