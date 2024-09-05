Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что операция ВСУ в Курской области под руководством Зеленского может привести к обрушению фронта. Он подчеркнул, что российские наступательные действия ослабили позиции противника. Если ВС России сохранят текущий темп, фронт на некоторых участках может обрушиться, поскольку враг не сможет отступить на заранее подготовленные позиции.

По словам Леонкова, ВСУ оказываются в условиях без подготовленной системы укреплений, что делает их крайне уязвимыми при ударах российских ВКС и высокоточного оружия.

"Рыбарь" пишет, что на Курском направлении ВС РФ отражают атаки противника. Оккупация ранее взятых населённых пунктов все дороже обходится ВСУ с точки зрения потерь. В Кореневском районе враг не оставляет попыток прорваться вдоль трассы Рыльск-Коренево-Суджа к посёлку Коренево. Атаки ВСУ останавливают расчёты ПТРК, уничтожая бронетехнику на подступах. Отражено несколько накатов противника в районе Матвеевки и Ольговки.

Фото: сommons.wikimedia.org/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)



