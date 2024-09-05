Военкору Ксении Скутиной попытались доставить смертельный "букет" в ЛНР

В Луганской Республике неизвестные попытались убить военкора Ксению Скутину, доставив ей букет цветов, начинённый бомбой с пятью кг взрывчатки. Об этом пишет Mash на Донбассе.
Ксения уроженка Сургута, работает военкором отряда добровольцев "Небесные воины" и является оператором БПЛА. За свою деятельность она была награждена тремя орденами и двумя медалями, а вскоре получит и орден Мужества.
По данным издания, Скутину пытались убить спустя неделю после переезда в новую квартиру, о которой знали только её близкие. В среду ей доставили букет в ведре, оставив цветы у двери. Заподозрив неладное, Скутина надела бронежилет и прикрылась матрасом, вышла на балкон и вызвала сапёров. Они подтвердили наличие самодельной бомбы в цветах.
"Сняла матрас, броник надела. Вышла на балкон, перекрыв проём матрасом. Позвонила сапёрам. Парни быстро приехали и разминировали. На дне букета нашли взрывчатое вещество", — рассказывает Ксения.
Помимо медалей и благодарностей она имеет три контузии. Ксения Скутина — участник "Команды Путина", она помогает сиротам в ЛНР, выезжает с выдачами к бойцам в горячие точки, рассказывает правду как военкор. Неоднократно попадала под артиллерию, атаку беспилотников, получила несколько ранений.
Фото: commons.wikimedia.org/M&A (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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