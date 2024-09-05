Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.09.2024 : 89,7044
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.09.2024 : 99,1927
Safran Seats названы абсурдом обвинения ВСУ в нападении Ростовскую область
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Safran Seats отвергла обвинения в подготовке атаки на Ростовскую область

Safran Seats названы абсурдом обвинения ВСУ в нападении Ростовскую область

Компания из Франции Safran Seats назвала "абсурдными" утверждения, что в ангаре её подразделения в британском Уэльсе проводилась настройка БПЛА ВСУ для атаки на Ростовскую область. Представитель Амелия Дедик-Рок подчеркнула, что на объекте Safran Seats GB не осуществляется военная активность.

"Это совершенно неверно и абсурдно, поскольку на Safran Seats GB в Великобритании не ведётся военной активности", — заявила Дедик-Рок.

Ранее Мария Захарова заявила, что Москва располагает данными о причастности Лондона к атаке ВСУ на Ростовскую область. По её словам, настройка полётных контроллеров БПЛА, использованных для удара по хранилищу ГСМ, проводилась в ангаре Safran в Уэльсе. А также в районе Солсбери близ штаб-квартиры Callen-Lenz GB, которая занята разработками в авиационной и аэрокосмической областях.

Фото: commons.wikimedia.org/Ministry of Defence (Commons Attribution 1.0 Generic license)

Мир

Лавров выразил недоверие словам Макрона

Лавров выразил недоверие словам Макрона

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сомнение в словах президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее утверждал, что в деле против основателя Telegram Павла Дурова якобы отсутствует политический контекст.

Читать полностью
Верховная Рада назначила Сметанина министром стратегических отраслей

Верховная Рада назначила Сметанина министром стратегических отраслей

Верховная Рада Украины утвердила Германа Сметанина на пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, сообщил в четверг депутат Ярослав Железняк.

Читать полностью

Общество

Хирург рассказал, как удалось спасти ноги мужчине, когда сдались зарубежные клиники

Хирург рассказал, как удалось спасти ноги мужчине, когда сдались зарубежные клиники

Российские врачи из Скандинавского Центра Здоровья совершили настоящее чудо, спасая пациента от ампутации ноги. Этот уникальный случай стал известен благодаря сердечно-сосудистому хирургу Борису Руденко.

Читать полностью
Константин Богомолов обратился к дочери в день рождения девочки:

Константин Богомолов обратился к дочери в день рождения девочки: "Люблю тебя"

Режиссёр Константин Богомолов перечислил сильные стороны дочери Анны, которой исполнилось 14 лет.

Читать полностью

Новости