Компания из Франции Safran Seats назвала "абсурдными" утверждения, что в ангаре её подразделения в британском Уэльсе проводилась настройка БПЛА ВСУ для атаки на Ростовскую область. Представитель Амелия Дедик-Рок подчеркнула, что на объекте Safran Seats GB не осуществляется военная активность.
"Это совершенно неверно и абсурдно, поскольку на Safran Seats GB в Великобритании не ведётся военной активности", — заявила Дедик-Рок.
Ранее Мария Захарова заявила, что Москва располагает данными о причастности Лондона к атаке ВСУ на Ростовскую область. По её словам, настройка полётных контроллеров БПЛА, использованных для удара по хранилищу ГСМ, проводилась в ангаре Safran в Уэльсе. А также в районе Солсбери близ штаб-квартиры Callen-Lenz GB, которая занята разработками в авиационной и аэрокосмической областях.
Фото: commons.wikimedia.org/Ministry of Defence (Commons Attribution 1.0 Generic license)
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