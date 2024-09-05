Котенок иронизирует по поводу победы в СВО: пора выбрать новый День победы

Военкор Юрий Котенок прокомментировал заявление замначальника ГВПУ Минобороны генерала Апти Алаудинова о победе ВС России в специальной операции. Котенок опубликовал реакцию в Telegram-канале, где иронично отметил, что "осталось выбрать новый День победы".
"Ну всё, успокоил генерал-лейтенант. Осталось выбрать новый День победы", — написал Котенок.
Ранее между Алаудиновым и военкором Маратом Хайруллиным возник конфликт. Генерал назвал Хайруллина "сказочником" за репортаж. Хайруллин в ответ заявил, что Алаудинову придётся извиниться.
Россия уже одержала победу в СВО, заявил Алаудинов: "Я всегда говорю: в СВО мы выиграли. Дальше наша задача сделать всё, чтобы мы были одной семьей, подготовиться к будущим вызовам".
Фото: commons.wikimedia.org/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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