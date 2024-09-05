Российская реактивная установка: "Ураган" и "Рогатка" в одной конструкции

Бойцы одного из подразделений ВС РФ разработали уникальную буксируемую установку, объединив элементы систем вооружения. На лафет 23-мм зенитной пушки ЗУ-23-2, известной как "Рогатка", был установлен морской бомбомёт РБУ-1200 "Ураган".
В итоге получилась РСЗО, конструктивно похожая на десантную РПУ-14 СССР и китайскую Type 63, но с большим калибром — 253,5-мм по сравнению с 140-мм у РПУ-14 и 107-мм у Type 63. "Ураганы" применялись с 50-х годов на небольших кораблях и катерах ВМФ СССР для борьбы с подводными угрозами. В ходе СВО эти системы уже нашли применение для решения сухопутных задач. Установка имеет пять стволов и весит 620 кг.
Первоначально подобные системы монтировались на лёгкие гусеничные МТ-ЛБ, а теперь адаптированы в других вариантах. В качестве боеприпасов используются РГБ-12 с твёрдотопливным двигателем, обеспечивающим дальность до 1200 м. Каждая бомба весит 73 кг, из них 32 кг взрывчатки. Относительно небольшой вес и размеры установки обеспечивают ей высокую мобильность, что является ключевым фактором в бою.
Фото: commons.wikimedia.org/ShinePhantom (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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