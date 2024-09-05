Генерал ФСБ объяснил цели украинских БПЛА, нарушивших границу Белоруссии

Украинские дроны вновь нарушили границу Белоруссии, проникнув в воздушное пространство в районе Гомеля. В ответ на это в небо были подняты истребители ВВС РБ. В результате падения сбитого БПЛА произошёл пожар на складе в Гомеле, сообщила пресс-служба МЧС республики.
Военный эксперт по нацбезопасности Александр Тищенко считает, что цель провокации заключается в попытке втянуть Белоруссию в военный конфликт, чтобы открыть второй фронт и привлечь НАТО к прямым боестолкновениям. На границе с Белоруссией у ВСУ серьёзный военный контингент численностью 120 000 человек, сообщило Минобороны Беларуси. Кроме того, в Белоруссии задержали японского шпиона, который собирал данные о ситуации на границе, а также о реализации проекта Поднебесной "Один пояс — один путь".
Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов объяснил, что задержанный агент мог быть не кадровым сотрудником спецслужб, а работать за деньги в интересах другой страны. Михайлов также отметил, что цель действия беспилотников ВСУ остаётся неясной и может быть связана с внутренними противоречиями на Украине.
Фото: commons.wikimedia.org/Олександр Перевозник (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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