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Военкор RT Симонов опубликовал видео работы экипажа Т-72Б3М под Сватово
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Военкор RT показывает работу танков Т-72Б3М на Сватовском направлении

Военкор RT Симонов опубликовал видео работы экипажа Т-72Б3М под Сватово

Военкор RT Александр Симонов показал запись работы экипажа танка Т-72Б3М 1 армии на Сватовском участке. Российские войска продолжают идти вперёд и выдавливать ВСУ, поддерживая пехоту и уничтожая личный состав и технику противника с помощью танков, которые ведут огонь как прямой наводкой, так и с закрытых позиций.

Симонов демонстрирует, что танковый экипаж Т-72Б3М играет ключевую роль в этих наступательных действиях, обеспечивая поддержку российским бойцам на передовой. Ранее Александр Пискунов опубликовал видео, на котором артиллерия ВС РФ охотится на САУ "Богдана" ВСУ.

Военкор Коц считает, что ВСУ на Донбассе могут попасть в двойной котёл и принять решение об отводе войск из-за угрозы соединения "невельского котла" и полуокружения Угледара, что позволит освободить большую территорию ДНР. Группировка "Центр" и Южная группировка продвигаются так стремительно, что у некоторых даже есть опасения в подставе украинцев на этом направлении. "Политнавигатор" сообщает, что ВСУ начали отводить подразделения из "невельского котла" от Красногоровки до Нейталово.

Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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