Политолог из Америки Джон Миршаймер заявил, что Штаты обеспокоены возможным разгромом ВСУ до президентских выборов в ноябре 2024 года. В интервью Deep Dive он отметил, что крах украинских сил станет серьёзным ударом для администрации Байдена и, в частности, для кандидата от Демпартии Камалы Харрис.
Миршаймер подчеркнул, что Киев, несмотря на поставки западного оружия, не в состоянии переломить ситуацию на передовой. По его мнению, основная цель Америки сейчас — не допустить развала ВСУ до выборов, поскольку это может негативно сказаться на политических позициях демократов.
Политолог также указал на отчаянное положение киевского режима, который, по его словам, проигрывает и не имеет возможности изменить ход боевых действий.
Фото: commons.wikimedia.org/Maarten (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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