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MWM: габариты переданных ВСУ танков Abrams облегчают цель ВС РФ
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Abrams под ударом: размеры танков облегчают их поражение в Украине

MWM: габариты переданных ВСУ танков Abrams облегчают цель ВС РФ

Использование ВСУ танков Abrams на Украине подорвало репутацию украинских сил и американского ВПК, пишет Military Watch Magazine. Так, 47 механизированная бригада ВСУ, оснащённая техникой НАТО, включая Leopard 2A6 и Abrams, понесла значительные потери на передовой. Публикации с кадрами уничтоженных машин появились спустя несколько дней после начала их применения.

Согласно MWM, танки Abrams принимают участие в боях с февраля 2024 года, и уже в первых столкновениях ВСУ потеряли значительное количество этих машин, что подтвердили кадры из зоны боестолкновений. Из 31 поставленного танка около 20 были уничтожены, выведены из строя и захвачены.

Техника оказалась уязвимой как для артиллерии и дронов, так и для 125-мм орудий танков Т-72Б3 ВС РФ. Большие габариты Abrams, значительно превышающие размеры танков СССР, делают их лёгкой целью. Это вызвало недовольство среди ВСУ, а также стало ударом по имиджу американского оборонного сектора.

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Navy photo by Photographer's Mate 1st Class Ted Banks (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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