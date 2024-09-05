Прорыв обороны ВСУ: российские штурмовики добились успеха под Клещеевкой

Российские штурмовые подразделения прорвали оборону ВС Украины в районе населённого пункта Клещеевка на бахмутском направлении в Донецкой Республике. Об этом сообщили силовики региона.
"Наши штурмовики сделали невозможное — прорвали оборону ВСУ в районе Клещеевки", — отметил источник ТАСС.
В последние недели украинские силы на этом участке ЛБС понесли значительные потери. Ранее также сообщалось о продвижении ВС РФ в районе Северска, где расстояние до окраин города сократилось до пяти км. На других участках фронта, в частности около Пречистовки, наблюдалось массовое бегство солдат ВСУ, они бросали оружие и боеприпасы.
"Наши части, прорвав оборону противника, махом отбросили ВСУ на большом участке за линию канала "Северский Донец — Донбасс", за которым украинцы пытаются закрепиться. Прорыв на глубину более 3 км! Вероятно, сегодня наши части и южнее выйдут на линию канала до Курдюмовки, после попытаются его форсировать. А далее попробуют выйти к Константиновке. Прорыв сильно поможет нашему наступлению на Торецк", — пишет Юрий Подоляка.
Фото: commons.wikimedia.org/BornInUkraine (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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