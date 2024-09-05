Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что атака ВС Украины на приграничье в Курской области обернулась "абсолютным позором" для Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в интервью Dialogue Works.

"Операция ВСУ в Курской области стала стратегическим поражением Киева. Резервы для стабилизации фронта застряли и ликвидируются", — подчеркнул Риттер.

По его мнению, это не принесло киевскому режиму политической выгоды и только привело к ослаблению поддержки Зеленского, особенно на фоне коллапса ВСУ на Донбассе. Ранее президент Владимир Путин заявил на пленарной сессии ВЭФ, что Киев стремился атакой на Курскую область дестабилизировать Москву и остановить наступление ВС РФ на Донбассе, но эта попытка не увенчалась успехом.

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