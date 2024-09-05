ВГА Харьковской области заявила о причастности бывшего офицера десантного полка ВС Франции к планированию атаки ВСУ на Курскую область. В атаках на границе с Россией также принимали участие ещё трое французов.

Ранее руководитель программы Евразии в Институте Куинси Анатоль Ливен отметил, что Киев даже при поддержке Запада не вернёт свои территории и не нанесёт серьёзный удар по России. Он предсказал военный провал Украины, что может вызвать давление на Западе для прямого вмешательства в конфликт с Россией.

Ливен подчеркнул, что ВС РФ стремительно продвигаются к ключевому логистическому узлу ВСУ — Покровску, что может обеспечить им контроль над Южным Донбассом. В то же время Виктор Баранец назвал заявления Владимира Зеленского о планах удерживать Курскую область "пустой авантюрой" и частью стратегии главнокома ВСУ Александра Сырского.

Фото: commons.wikimedia.org/teteria sonnna from Obukhiv, Ukraine (Commons Attribution 2.0 Generic license)