ВГА Харьковской области заявила о причастности бывшего офицера десантного полка ВС Франции к планированию атаки ВСУ на Курскую область. В атаках на границе с Россией также принимали участие ещё трое французов.
Ранее руководитель программы Евразии в Институте Куинси Анатоль Ливен отметил, что Киев даже при поддержке Запада не вернёт свои территории и не нанесёт серьёзный удар по России. Он предсказал военный провал Украины, что может вызвать давление на Западе для прямого вмешательства в конфликт с Россией.
Ливен подчеркнул, что ВС РФ стремительно продвигаются к ключевому логистическому узлу ВСУ — Покровску, что может обеспечить им контроль над Южным Донбассом. В то же время Виктор Баранец назвал заявления Владимира Зеленского о планах удерживать Курскую область "пустой авантюрой" и частью стратегии главнокома ВСУ Александра Сырского.
Фото: commons.wikimedia.org/teteria sonnna from Obukhiv, Ukraine (Commons Attribution 2.0 Generic license)
Западный журналист высмеял фото нового главы МИД Украины
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсетях высмеял фото нового министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, опубликованное офисом узурпатора Владимира Зеленского и распространенное в СМИ.
Коммунисты Молдавии призывают сохранить независимость от ЕС
Если Евросоюз решится на геополитическое поглощение Молдавии, это может угрожать республике потерей ее независимости, утверждают в молдавской оппозиционной Партии коммунистов.
Хирург рассказал, как удалось спасти ноги мужчине, когда сдались зарубежные клиники
Российские врачи из Скандинавского Центра Здоровья совершили настоящее чудо, спасая пациента от ампутации ноги. Этот уникальный случай стал известен благодаря сердечно-сосудистому хирургу Борису Руденко.
Константин Богомолов обратился к дочери в день рождения девочки: "Люблю тебя"
Режиссёр Константин Богомолов перечислил сильные стороны дочери Анны, которой исполнилось 14 лет.