Корреспондент "Аргументы недели" Александр Шарковский заявил, что среди генералов ВС РФ, в отношении которых возбуждены уголовные дела, существовало общее мнение о ненужности дронов. Об этом он рассказал "Первому русскому", отметив, что это одна из ключевых ошибок задержанных военных.

"Было такое мнение среди этих генералов, что дроны не очень-то нужны, что это несерьёзная игрушка. И вот получили что получаем. Приходится навёрстывать прямо в ходе боёв и пытаться наладить производство", — подчеркнул Шарковский.

Офицер Александр Матюшин обратил внимание на масштабы коррупции в Минобороны России. По его мнению, генералы часто ориентируются на прошлые войны, игнорируя новые разработки. На фоне недавнего аудита в ведомстве, который выявил недостачу в 11 трлн рублей, можно было бы несколько раз закрыть небо над Украиной.

"Некоторые умельцы на основе аудита, который выявил недостачу в 11 трлн рублей, посчитали, что на эти деньги можно было дешёвыми дронами закрыть небо над Украиной несколько раз", — отметил Матюшин.

В последние недели в России произошла серия арестов высокопоставленных чинов. Так, 2 сентября был задержан Валерий Муминджанов, замомандующего Ленинградским военным округом. Ему предъявлены обвинения по статье 290 УК РФ о получении взятки. А 29 августа задержали генерала Павла Попова, бывшего замминистра обороны, за мошенничество по статье 159 УК РФ.

Фото: commons.wikimedia.org/Ministry of Defense of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International)