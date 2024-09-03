Как российские солдаты превратили колонию в крепость: детали боёв в Малой Локне

Село Малая Локня стало эпицентром ожесточённых боёв в обороне с ВСУ. Российские солдаты, объединённые в гарнизон под командованием комбата "Отмеля", превратили женскую колонию в крепость. Она стала ключевой точкой на пути к Курчатову, где находится Курская АЭС. После двух недель тяжёлых боёв гарнизон Малой Локни сумел выйти из окружения, передав позиции подошедшим резервам.

Изначально многие считали, что это очередной рейд ДРГ, но в большем масштабе, пишет "Лента.ру". Граница Курской области с Украиной в месте прорыва представляла собой линию траншей и "зубов дракона". Первыми на себя удар ВСУ приняли четыре погранзаставы, усиленные срочниками.

По словам военкора Марата Хайруллина, две заставы после нескольких часов сопротивления вынуждены были сдаться, а в двух других за первый день боёв почти все офицеры были убиты. Оставшиеся в живых солдаты отступали вглубь, защищая эвакуирующихся мирных жителей. На помощь им двигался "Отмель" со своим батальоном, а также подразделения 1009-го и 30-го мотострелковых полков.

Ситуация ухудшалась, и бои становились всё более ожесточёнными. Планы ВСУ быстро ввести резервы в зону прорыва для продвижения к Рыльску, Льгову и Курчатову были сорваны ВКС РФ, но противник всё же сумел собрать в Курской области группировку из пяти бригад 12-15 000 человек, хотя и с большими потерями на марше.

Прибывший в село комбат "Отмель" взял на себя руководство обороной Малой Локни и прилегающих деревень. Его приказы выполняли не только подчинённые, но и отступившие к селу солдаты, а также подразделения 1009-го и 30-го мотострелковых полков. Малая Локня оказалась в окружении уже к 8 августа. Связь с тылом, которую удалось установить батальону, была прервана.

"Дорога к населённому пункту простреливалась танком противника, — вспоминает боец "Кадет". — Мы потеряли БМП с личным составом, который пытался прорваться, чтобы поддержать товарищей и вывести раненых".

"Отмель" решил сражаться до прихода подкреплений. Авторитет комбата на 70% обеспечил решимость защитников остаться на позициях. Чтобы избежать ударов, бойцы и командиры постоянно меняли позиции, стараясь оставаться незамеченными. Периметр колонии был их последним рубежом обороны. Все понимали, что колония не Брестская крепость с массивными стенами.

Так, 20 августа к колонии с севера подошла новая группа десанта ВСУ. Высадившись с "Бредли", они заняли позиции в разрушенном доме. "Отмель" возглавил группу, направленную на их уничтожение. Этот бой стал для комбата последним, но задача была выполнена: десант противника был уничтожен. Прорыв был осуществлён после того, как танк ВСУ пробил дыру в бетонной ограде и стал разрушать здания колонии.

"Прорывались внаглую. Нас заметили, открыли огонь. Но мы прорвались до следующего опорника, закрепились и ждали эвакуации", — рассказал боец "Лис".

Вскоре к Малой Локне подошли подкрепления — десантники и морпехи. Выжившие бойцы 9, 1009 и 30 полков из гарнизона комбата "Отмеля" смогли выйти в тыл. Солдаты в Малой Локне с честью выполнили свой долг и достойно встретили ВСУ, дав врагу отпор.

Фото: z.mil.ru/Unknown author (Creative Commons Attribution 4.0 International)